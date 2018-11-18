Потап посвятил стихотворение умершему певцу Евгению Осину





Вчера, 17 ноября, скончался певец Евгений Осин, которого многие помнят благодаря его песне «Плачет девочка в автомате». Сегодня на своей странице в Instagram популярный рэпер Потап разместил стихотворение, которое посвятил ушедшему из жизни певцу. В его строках он призывает посмотреть в глаза музыканта, пока он жив. И в заключение пишет, как жаль, что Осина забрала осень.Певец Евгений Осин умер на 55-м году жизни. Предварительная причина его смерти – внезапная остановка сердца. Некоторые источники сообщают, что певец имел проблемы с алкоголем и употреблял крепкие спиртные напитки на протяжении недели перед своей смертью.