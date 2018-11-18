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Потап посвятил стихотворение умершему певцу Евгению Осину

Украинский певец Алексей Потапенко, более известный как Потап, опубликовал в Instagram стихотворение, посвящённое умершему вчера певцу Евгению Осину. Осин ушёл из жизни на 55-м году жизни.

Потап посвятил стихотворение умершему певцу Евгению Осину

Вчера, 17 ноября, скончался певец Евгений Осин, которого многие помнят благодаря его песне «Плачет девочка в автомате». Сегодня на своей странице в Instagram популярный рэпер Потап разместил стихотворение, которое посвятил ушедшему из жизни певцу. В его строках он призывает посмотреть в глаза музыканта, пока он жив. И в заключение пишет, как жаль, что Осина забрала осень.

Потап посвятил стихотворение умершему певцу Евгению Осину

Певец Евгений Осин умер на 55-м году жизни. Предварительная причина его смерти – внезапная остановка сердца. Некоторые источники сообщают, что певец имел проблемы с алкоголем и употреблял крепкие спиртные напитки на протяжении недели перед своей смертью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:00

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