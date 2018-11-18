Представлен ТОП-3 иномарок за 50 000 рублей





Лидирует в рейтинге Ford Sierra. Автомобиль выпуска конца 80-х отличается достаточно современным дизайном. В России машина представлена в кузове седан и хетчбэк. За 50 000 рублей можно приобрести Ford Sierra с 2,0-литровым двигателем на 115-120 л. с. или более практичный вариант с атмосферным «дизелем» на 2,3 л, выдающим 70 л. с.Второе место в ТОП-3 дешевых иномарок занял Nissan Bluebird. 50 000 рублей будет стоить модель седьмого поколения, выпускавшаяся в 80-х годах. «Минус» японского седана – правый руль, а среди «плюсов» - просторность и производительные агрегаты – 1,6-литровый на 80 л. с. и 2,0-литровый на 105 л. с., а также электроника.Замыкает «тройку» Volkswagen Passat Variant. За 50 000 рублей доступно только второе поколение машины, обозначенное индексом B2. Эксперты называют его «сараем», пригодным для перевозки грузов благодаря просторному багажнику. На российском рынке универсалы Passat B2 чаще всего встречаются с бензиновыми двигателями на 1,8 и 2,0 л мощностью 90 и 115 «лошадей», а также с 1,6-литровыми «дизелями» на 55 и 70 л. с.