Избитый солист MBAND Артём Пиндюра сообщил о своём уходе из коллектива

Группа MBAND создавалась около четырёх лет назад в рамках проекта «Хочу к Меладзе». За это время ребята стали одной из самых популярных российских поп-групп. Три года назад её покинул один из участников Владислав Рамм. После этого казалось, что в коллективе всё нормально, все отлично сработались, сплотились и двигаются вместе к успеху. Поэтому полной неожиданностью для фанатов явилось заявление солиста группы.Артём Пиндюра написал, что в любом коллективе бывают разногласия, но всему есть предел, особенно когда переходят на личное. При этом певец уточнил, что «сор из избы» выносить не намерен. Артём пишет, что примет участие в концерте в честь четырёхлетия MBAND, который состоится 22 ноября. Чем будет заниматься в дальнейшем, Пиндюра не уточнил. Возможно, это будет новый коллектив или сольная карьера.Поклонники разделились в мнениях: одни пишут, что MBAND не должен распадаться, другие – что давно замечали нелады между участниками группы. Из всей этой информации не понятна дальнейшая участь группы. Возможно, что данная ситуация просто своеобразный пиар-ход, так как никто из остальных участников её не комментирует.