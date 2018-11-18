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Избитый солист MBAND Артём Пиндюра сообщил о своём уходе из коллектива

Избитый солист группы MBAND Артём Пиндюра сообщил в своём Instagram об уходе из коллектива. Эта новость сопровождалась опубликованной фотографией певца со следами гематом и синяков.

Избитый солист MBAND Артём Пиндюра сообщил о своём уходе из коллектива

Группа MBAND создавалась около четырёх лет назад в рамках проекта «Хочу к Меладзе». За это время ребята стали одной из самых популярных российских поп-групп. Три года назад её покинул один из участников Владислав Рамм. После этого казалось, что в коллективе всё нормально, все отлично сработались, сплотились и двигаются вместе к успеху. Поэтому полной неожиданностью для фанатов явилось заявление солиста группы.

Артём Пиндюра написал, что в любом коллективе бывают разногласия, но всему есть предел, особенно когда переходят на личное. При этом певец уточнил, что «сор из избы» выносить не намерен. Артём пишет, что примет участие в концерте в честь четырёхлетия MBAND, который состоится 22 ноября. Чем будет заниматься в дальнейшем, Пиндюра не уточнил. Возможно, это будет новый коллектив или сольная карьера.

Поклонники разделились в мнениях: одни пишут, что MBAND не должен распадаться, другие – что давно замечали нелады между участниками группы. Из всей этой информации не понятна дальнейшая участь группы. Возможно, что данная ситуация просто своеобразный пиар-ход, так как никто из остальных участников её не комментирует.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:17

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