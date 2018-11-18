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Агата Муциенице поделилась, что в её сердце цунами

Актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией, на которой она с заплаканным лицом и подписью, что в её сердце цунами. Поклонники по-разному трактуют загадочный комментарий к посту.

Агата Муциенице поделилась, что в её сердце цунами

Супруга актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце ещё не так давно вела шумные разбирательства с певицей Ритой Дакотой, за которыми следили их поклонники. Известно, что Агата обвинила Риту в, скажем так, «плагиате» после того, как Дакота назвала новорожденную дочь Мией. В конце концов, звёзды успокоились и поняли, что причина их конфликта надуманная и глупая. Теперь девушки стали практически лучшими подругами, и Агата даже снялась недавно в клипе Риты Дакоты «Цунами».

Муцениеце разместила на своей странице в Instagram фото с подписью: «В моём сердце цунами». Этим она намекает на съёмки в новом клипе Дакоты. Некоторые поклонники сделали предположение, что снимок связан вовсе не с клипом, а с концовкой сериала «Мажор», в которой герой, сыгранный её мужем Павлом Прилучным, погибает.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:55

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