Агата Муциенице поделилась, что в её сердце цунами

Супруга актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце ещё не так давно вела шумные разбирательства с певицей Ритой Дакотой, за которыми следили их поклонники. Известно, что Агата обвинила Риту в, скажем так, «плагиате» после того, как Дакота назвала новорожденную дочь Мией. В конце концов, звёзды успокоились и поняли, что причина их конфликта надуманная и глупая. Теперь девушки стали практически лучшими подругами, и Агата даже снялась недавно в клипе Риты Дакоты «Цунами».Муцениеце разместила на своей странице в Instagram фото с подписью: «В моём сердце цунами». Этим она намекает на съёмки в новом клипе Дакоты. Некоторые поклонники сделали предположение, что снимок связан вовсе не с клипом, а с концовкой сериала «Мажор», в которой герой, сыгранный её мужем Павлом Прилучным, погибает.