Обнаружена новая звезда с меняющимся блеском





«Звезду Таби» обнаружила обсерватория Kepler. Данное космическое тело горячее Солнца и превосходит его по размерам, но внимание ученых привлекли колебания его свечения: оно тускнеет и становится ярче без всякой закономерности. Такую меняющуюся яркость объекта эксперты объясняют окружающими его облаками пыли или роями комет. Уфологи же уверены в существовании рядом со звездой инопланетных мегаструктур.В изменении блеска светила VVV-WIT-07 астрономы так же, как и у Таби, не увидели закономерности, хотя наблюдали за ней почти восемь лет. Яркость небесного тела иногда снижалась на 80%, а затем она вспыхивала с новой силой. Аналогичные особенности ученые выявили и у звезды J1407, названной «Объектом Мамаджека». Интенсивность свечения данного тела, как показали исследования, может снижаться на 95%, но здесь это происходит с определенной периодичностью. Специалисты объясняют странность блеска звезды наличием у нее спутника с обширной системой колец.Открытие нескольких светил с необычно меняющейся яркостью свидетельствует об их распространенности в космическом пространстве. Однако эксперты сомневаются в сходстве VVV-WIT-07 и Таби, так как первая слишком молода, и меняющийся блеск может быть связан с внутренними процессами, а вторая – уже достаточно стара и не проявляет активности. Астрономы намерены продолжить изучение объекта с уникальным блеском с использованием более мощных телескопов.