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Бьянка ответила в Instagram на вопрос о своей беременности

Недавно певица Бьянка ответила подписчикам в своём Instagram-микроблоге на вопрос о её беременности. Ответ был довольно туманным – певица заметила, что, судя по слухам, должна около двух лет уже быть в «интересном» положении, и предложила фанатам делать выводы самим.

Бьянка ответила в Instagram на вопрос о своей беременности

Поклонники певицы Бьянки действительно уже около двух лет подряд делают предположения о её беременности. То в лишних килограммах её заметят, то под свободными нарядами. Певица решила положить край циркулирующим слухам и записала видеообращение к своим фанатам, разместив его в своём микроблоге. В видео она не ответила конкретно на вопрос о беременности, предложив подписчикам сделать самим свои выводы.

Известно, что в августе этого года Бьянка вышла замуж за гитариста и продюсера Романа Безрукова, который работает со многими звёздами шоу-бизнеса. Поклонники певицы с нетерпением ждут новостей о пополнении в звёздном семействе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:18

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