Бьянка ответила в Instagram на вопрос о своей беременности

Поклонники певицы Бьянки действительно уже около двух лет подряд делают предположения о её беременности. То в лишних килограммах её заметят, то под свободными нарядами. Певица решила положить край циркулирующим слухам и записала видеообращение к своим фанатам, разместив его в своём микроблоге. В видео она не ответила конкретно на вопрос о беременности, предложив подписчикам сделать самим свои выводы.Известно, что в августе этого года Бьянка вышла замуж за гитариста и продюсера Романа Безрукова, который работает со многими звёздами шоу-бизнеса. Поклонники певицы с нетерпением ждут новостей о пополнении в звёздном семействе.