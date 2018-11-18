Певец Данко отказался помогать больной дочери





Агата родилась в семье Александра Фадеева, известного как Данко, и его жены Натальи Устюменко четыре года назад. Девочке в раннем возрасте поставили диагноз ДЦП. С тех пор в семье начались проблемы – иметь больного ребёнка для певца оказалось настолько сложно, что он оставил семью и с новой возлюбленной переехал жить в Ялту. При этом бывшая жена певца утверждает, что, несмотря на расставание, сохранила к Данко тёплые чувства и не хочет подавать на него в суд. Сам же певец рассказывает, что Наталья требует от него очень много, чем вызывает только раздражение.Недавно в программе «Выход в люди» Данко сказал, что не видит смысла в общении с дочерью, которая не понимает «кто такие мама и папа» и он уже достаточно помог бывшей супруге. Также он говорит, что в болезни дочери виновата Наталья, так как только у неё мог родиться нездоровый ребёнок.Известно, что у Данко и Устюменко есть ещё старшая дочь, четырнадцатилетняя София. С ней отец регулярно общается и даже берёт с собой на отдых.