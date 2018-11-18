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Певец Данко отказался помогать больной дочери

Певец Данко отказался помогать своей больной дочери от предыдущего брака, четырёхлетней Агате, мотивируя это тем, что девочка недееспособна. Экс-супруга певца даже вынуждена была открыть сбор средств на покупку необходимых вещей, так как не справляется сама со всеми бытовыми проблемами.

Певец Данко отказался помогать больной дочери

Агата родилась в семье Александра Фадеева, известного как Данко, и его жены Натальи Устюменко четыре года назад. Девочке в раннем возрасте поставили диагноз ДЦП. С тех пор в семье начались проблемы – иметь больного ребёнка для певца оказалось настолько сложно, что он оставил семью и с новой возлюбленной переехал жить в Ялту. При этом бывшая жена певца утверждает, что, несмотря на расставание, сохранила к Данко тёплые чувства и не хочет подавать на него в суд. Сам же певец рассказывает, что Наталья требует от него очень много, чем вызывает только раздражение.

Недавно в программе «Выход в люди» Данко сказал, что не видит смысла в общении с дочерью, которая не понимает «кто такие мама и папа» и он уже достаточно помог бывшей супруге. Также он говорит, что в болезни дочери виновата Наталья, так как только у неё мог родиться нездоровый ребёнок.

Известно, что у Данко и Устюменко есть ещё старшая дочь, четырнадцатилетняя София. С ней отец регулярно общается и даже берёт с собой на отдых.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:45

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