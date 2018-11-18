В Киргизии ночью убили прокурора Баткенской области
В Киргизии минувшей ночью убили прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом журналистам сообщила официальный представитель пресс-службы республиканского МВД.
Мамажакыпов возглавил прокуратуру южной Баткенской области весной. В связи с его убийством было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый оперативно задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств преступления.
Мамажакыпов возглавил прокуратуру южной Баткенской области весной. В связи с его убийством было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый оперативно задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств преступления.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:10