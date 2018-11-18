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Новый избранник Ларисы Копенкиной развелся со звездой «Дом-2» Дарьей Лымарь

Бизнесвумен Лариса Копенкина опять выходит замуж за мужчину намного моложе себя.

Ее новый возлюбленный бросил звезду телепроекта «Дом-2» Дарью Лымарь, хоть сама 63-летняя Лариса была против этого.

Новый избранник Ларисы Копенкиной развелся со звездой «Дом-2» Дарьей Лымарь

Копенкина привлекла внимание страны, когда вышла за 30-летнего Прохора Шаляпина. Правда, тот брак долго не продлился. И вот теперь на руку и сердце пожилой женщины претендует предприниматель Олег Семенов, которому нет еще и сорока.

Семёнов рассказывает, что Лариса покорила его энергией и позитивом. Кстати, на момент знакомства Олег не знал, что женщина известна стране романом с певцом.

«Познакомились мы в Астрахани, куда она прилетала для презентации жилищного комплекса. Лариса сидела на первом ряду и постоянно перебивала ведущего. Я пытался ее остановить, и мы поспорили. Мне эта женщина понравилась своим игривым нравом. Мы обменялись телефонами и поддерживали дружеское общение, — рассказывает Семёнов в передаче «Выход в люди».

Копенкина знала, что в тот момент Олег был женат, однако это не остановило женщину.

Новый избранник Ларисы Копенкиной развелся со звездой «Дом-2» Дарьей Лымарь

Лариса рассказывает, что свободные отношения ее устраивали. Прошлая супруга Олега оказалась бывшей участницей «Дома-2» Дарьей Лымарь и была младше мужчины на 13 лет. Однако Олег предпочтение отдал 63-летней.

Новый избранник Ларисы Копенкиной развелся со звездой «Дом-2» Дарьей Лымарь

Пара сейчас задумывается о свадьбе и обсуждает совместные планы. Семёнов рассказывает, что не ревнует Ларису к прошлому и относится к отношениям с Шаляпиным с юмором.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:17

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