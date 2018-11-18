Новый избранник Ларисы Копенкиной развелся со звездой «Дом-2» Дарьей Лымарь

«Познакомились мы в Астрахани, куда она прилетала для презентации жилищного комплекса. Лариса сидела на первом ряду и постоянно перебивала ведущего. Я пытался ее остановить, и мы поспорили. Мне эта женщина понравилась своим игривым нравом. Мы обменялись телефонами и поддерживали дружеское общение, — рассказывает Семёнов в передаче «Выход в люди».





Ее новый возлюбленный бросил звезду телепроекта «Дом-2» Дарью Лымарь, хоть сама 63-летняя Лариса была против этого.Копенкина привлекла внимание страны, когда вышла за 30-летнего Прохора Шаляпина. Правда, тот брак долго не продлился. И вот теперь на руку и сердце пожилой женщины претендует предприниматель Олег Семенов, которому нет еще и сорока.Семёнов рассказывает, что Лариса покорила его энергией и позитивом. Кстати, на момент знакомства Олег не знал, что женщина известна стране романом с певцом.Копенкина знала, что в тот момент Олег был женат, однако это не остановило женщину.Лариса рассказывает, что свободные отношения ее устраивали. Прошлая супруга Олега оказалась бывшей участницей «Дома-2» Дарьей Лымарь и была младше мужчины на 13 лет. Однако Олег предпочтение отдал 63-летней.Пара сейчас задумывается о свадьбе и обсуждает совместные планы. Семёнов рассказывает, что не ревнует Ларису к прошлому и относится к отношениям с Шаляпиным с юмором.