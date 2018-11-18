Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова пожаловалась, что её маленькая дочь играет с мусором

«Миллион игрушек, а интересна какая-то фигня. Я покупаю Мире всякие разные игрушки — и поющие, и орущие, и обучающие, а ей интересны расчёски, бумажки, обертки, пакеты, коробки (причём, старые какие-нибудь), бутылки, тюбики и так далее. Как так?», - рассказывает Лисова.

Оказывается, малышка совсем не интересуется игрушками, а с удовольствием играет с обычным бытовым мусором: пакетами, бумагой и другими предметами, которые было бы логичнее выкинуть, чем отдать малютке.Ребенку уже почти 10 месяцев. Мамочке очень нравится все, что касается поведения Мирославы. Лишь иногда кое-что Настю удивляет.Расстроенная Анастасия даже предположила, что может не нужно ничего покупать, ведь малышка играет с новой игрушкой буквально минуту, а вот простой целлофановый пакет ее может увлечь девочку минут на 15.Молодая мама просит совета у более опытных, и те успокоили Настю. Оказывается, в таком возрасте многие детишки так себя ведут. Бывалые мамы говорят, что интерес к игрушкам у девочки появится к трем годам, ибо сейчас малыш только начинает познавать окружающий мир.