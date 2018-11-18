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Ученые: У пользователей Twitter нарушены биологические ритмы

Американские ученые из Чикагского университета (University of Chicago) провели масштабное исследование с участием более 246 тысяч пользователей сервиса микроблогов Twitter. Специалисты выяснили, что у них нарушены биологические ритмы.

Ученые: У пользователей Twitter нарушены биологические ритмы


Ученые сосредоточились на изучении паттернов пользования социальной сетью. В изученных твиттах была информация географического местоположения из 1500 округов во всех 50 штатах Америки и в округе Колумбия, иллюстрирующие время сна людей и периоды их бодрствования.

Согласно данным исследования, в США ночью наблюдается снижение активности, когда большинство пользователей ложатся спать, однако в выходные дни время бодрствования длится дольше по сравнению с буднями. Данное явление получило название «социальный джетлаг твиттера» и размеры сдвига — времени, когда человек позже ложится отдыхать или дольше спит в выходные меняется по всей стране. Отмечается, что на Западе США данный показатель меньше, чем в восточной части. Максимальный сдвиг наблюдается в феврале, а минимальный — в июне и июле.

Также ученые указывают, что подобные джетлаги больше происходят во время школьных каникул. Без посещения занятий и раннего подъема школьники и их родители дольше спят, а следовательно их активность в социальных сетях сдвигается на поздний срок.

По словам биологов, недосыпание связано с многочисленными проблемами со здоровьем — в том числе ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Показатели активности Twitter соотносятся с картой лишнего веса — более высокий уровень джетлега соотносится с высоким уровнем ожирения.

Биолог Майкл Раст отмечает, что был впечатлен, когда узнал информацию о сне людей из открытых данных социальной сети. В ближайшее время ученые намерены изучить данные с «умных» часов, чтобы получить более детальную информацию о биологических часах американцев.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:20

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