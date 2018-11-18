Ученые назвали пять удивительных фактов об эволюции человечества





К первому факту следует отнести то, что кости людей древности были плотнее вследствие физических потребностей. По словам учёных, у Homo sapiens наблюдается ослабление твердых органов живого организма. Глаза большинства народов 10 000 лет назад имели коричневый цвет. Вследствие генетической трансформации появился синий оттенок. Согласно подсчётам, восемь процентов людей обладают голубыми глазами. Речь идёт об улучшении в гене oca2 (полипептид P). Данный тип белка связан с образованием меланина, который влияет на цвет глаз, кожи, волос. Древние люди имели маленькие зубы и большой размер мозга. Прослеживается параллель между размером мозга, а также потребностями организма.Стоит отметить, что первые люди по всему телу имели растительность. Это позволяло им согреваться в суровых условиях. В этом сейчас нет надобности, так как человек имеет одежду. Современные люди живут намного дольше. Это вызвало замедление в организме жизненно важных функций.