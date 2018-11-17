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Убийца Джона Леннона Марк Чепмен раскрыл новые подробности преступления

Марк Чепмен, являющийся убийцей Джона Леннона, рассказал о новых подробностях преступления. Как оказалось, злоумышленник до последнего колебался, однако все же нажал на курок.

Убийца Джона Леннона Марк Чепмен раскрыл новые подробности преступления


В 1980 году, а именно 8 декабря весь мир был в шоке от страшной новости. Сумасшедший поклонник Марк Чепмен застрелил легендарного Джона Леннона возле подъезда его дома. Убийца сразу после выстрела присел неподалеку и стал читать книгу под названием «Над пропастью во ржи». Уже прошло 38 лет с момента трагедии, однако фанаты так и не простили Чепмена. Йоко Оно, являющаяся вдовой Джона Леннона, неоднократно настаивала, чтобы злоумышленник оставался в тюрьме. Как выяснилось, убийца раскаивается в содеянном преступлении. Мужчина получил пожизненный срок. С 2000 года он пытается сделать все возможное, чтобы выйти на свободу, но ему постоянно отказывают. Это заседание суда не стало исключением, вследствие чего Марк Чепмен проведет за решеткой еще как минимум 2 года.

Убийца Джона Леннона Марк Чепмен раскрыл новые подробности преступления


Ранее убийца признавался, что пошел на убийство ради славы. И в самом деле, после преступления о нем говорил не только весь мир, а даже было снято несколько фильмов об этом поступке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:10

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