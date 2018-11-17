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Приставка PlayStation 5 станет самой мощной в серии

Пользователь форума Reddit под ником RuthenicCookie4 со ссылкой на инсайдерскую информацию заявил, что приставка PlayStation 5 станет самой мощной в серии. Производители заняты работой над устройством и по этой причине не будут участвовать в выставке E3 2019.

Приставка PlayStation 5 станет самой мощной в серии


Многие пользователи остались разочарованы, что японский производитель электроники пропустит одно из наиболее значимых мероприятий в IT-индустрии. Однако после публикации информации о выходе мощной консоли PlayStation 5 они воодушевились и ждут с нетерпением релиза новинки.

По предварительной информации, краткий показ игровой приставки запланирован на середину следующего года, а полноценная презентация пройдет в декабре 2019 года в рамках PlayStation Experience.

Отметим, что многие разработчики получили комплект для разработки PS5 dev kit. В EA и Bioware уже начали тестирование Anthem на тестовом варианте приставки. По предварительной информации Ghost of Tsushima и Death Stranding не будут эксклюзивными для PS5, но будут работать и на этой платформе.

По данным RuthenicCookie4, PlayStation 5 будет работать на базе восьмиядерного процессора Ryzen от AMD. Стоимость новой приставки составит около 500 долларов. В продаже девайс появится в апреле 2020 года.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:46

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