Приставка PlayStation 5 станет самой мощной в серии





Многие пользователи остались разочарованы, что японский производитель электроники пропустит одно из наиболее значимых мероприятий в IT-индустрии. Однако после публикации информации о выходе мощной консоли PlayStation 5 они воодушевились и ждут с нетерпением релиза новинки.По предварительной информации, краткий показ игровой приставки запланирован на середину следующего года, а полноценная презентация пройдет в декабре 2019 года в рамках PlayStation Experience.Отметим, что многие разработчики получили комплект для разработки PS5 dev kit. В EA и Bioware уже начали тестирование Anthem на тестовом варианте приставки. По предварительной информации Ghost of Tsushima и Death Stranding не будут эксклюзивными для PS5, но будут работать и на этой платформе.По данным RuthenicCookie4, PlayStation 5 будет работать на базе восьмиядерного процессора Ryzen от AMD. Стоимость новой приставки составит около 500 долларов. В продаже девайс появится в апреле 2020 года.