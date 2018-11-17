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Звезда Дома-2 Егор Холявин показал свое лицо после операции

Будет ли бывший участник телепроекта Дом-2 Егор Холявин первым русским Кеном или превратится в инвалида, пока никто сказать не может.

Но то, что Егор неплохо попиарится на этой "пластической" истории, это факт. И для этого звезда периметра использует все уловки, которым он научился, когда искал на реалити-шоу вторую половинку.

Звезда Дома-2 Егор Холявин показал свое лицо после операции

Молодой человек уже пару лет успешно зарабатывает лишь на том, что широко рекламирует и освещает весь процесс перевоплощения себя в Кена, даже если операции заканчиваются весьма неудачно.

Мы уже сообщали, что Холявин несколько недель назад после круговой подтяжки лица попал в реанимацию. Тогда у Егора началось внутреннее кровотечение и медики делали все, чтобы спасти жизнь звезды телестройки.

Однако после того, как парень пришел в себя, он тут же заявил, что на достигнутом останавливаться не будет. А ведь еще перед операциями его предупреждали о негативных последствиях наркоза на организм и всё это может нанести непоправимый вред здоровью и даже привести к печальному исходу.

Звезда Дома-2 Егор Холявин показал свое лицо после операции

Но Егору невероятно понравилось, как активно все реагируют на новость, что он борется за свою жизнь.

А значит, молодой человек продолжил пиариться на своём здоровье, даже выложил фотографию после операции. Правда, всех только позабавил снимок с перебинтованным человеком, которого сразу сравнили со странными героями всевозможных комиксов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:40

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