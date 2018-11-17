Звезда Дома-2 Егор Холявин показал свое лицо после операции





Но то, что Егор неплохо попиарится на этой "пластической" истории, это факт. И для этого звезда периметра использует все уловки, которым он научился, когда искал на реалити-шоу вторую половинку.Молодой человек уже пару лет успешно зарабатывает лишь на том, что широко рекламирует и освещает весь процесс перевоплощения себя в Кена, даже если операции заканчиваются весьма неудачно.Мы уже сообщали, что Холявин несколько недель назад после круговой подтяжки лица попал в реанимацию. Тогда у Егора началось внутреннее кровотечение и медики делали все, чтобы спасти жизнь звезды телестройки.Однако после того, как парень пришел в себя, он тут же заявил, что на достигнутом останавливаться не будет. А ведь еще перед операциями его предупреждали о негативных последствиях наркоза на организм и всё это может нанести непоправимый вред здоровью и даже привести к печальному исходу.Но Егору невероятно понравилось, как активно все реагируют на новость, что он борется за свою жизнь.А значит, молодой человек продолжил пиариться на своём здоровье, даже выложил фотографию после операции. Правда, всех только позабавил снимок с перебинтованным человеком, которого сразу сравнили со странными героями всевозможных комиксов.