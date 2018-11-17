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Валерий Блюменкранц отказался прописывать Тату Абрамсон в московской квартире

Звезда Дома-2 Валерий Блюменкранц опять поругался с Татой Абрамсон. В этот раз камнем преткновения стала московская прописка.

Проектный конкурс «Человек года» миновал экватор, а потенциальные претенденты на звание сегодня фантазируют на тему, как они поступят, если именно им достанется квартира в российской столице.

Валерий Блюменкранц отказался прописывать Тату Абрамсон в московской квартире

Надо отметить, что планы участников разнятся. И если Алена Савкина намерена перебраться в Москву вместе с мамой и сыном, то Илюша Яббаров и Валера Блюменкранц говорят, что отдадут квартиру детям.

И если словам Яббарова готовы поверить единицы, то, похоже, Блюменкранц не шутит. По его словам, он хочет переписать квартиру на дочку. Также он не против если ребёнок вместе с мамой переедут в выигранную квартиру.

Но прописать бывшую жену на жилплощади дочери мужчина отказался.

Из-за этого бывшие супруги уже поругались. Привыкшая разочаровываться в молодом человеке, Тата не верит, что он уступит квадратные метры даже родному ребенку. Но Валера готов уже сегодня оформить все официально.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:15

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