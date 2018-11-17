Валерий Блюменкранц отказался прописывать Тату Абрамсон в московской квартире





Проектный конкурс «Человек года» миновал экватор, а потенциальные претенденты на звание сегодня фантазируют на тему, как они поступят, если именно им достанется квартира в российской столице.Надо отметить, что планы участников разнятся. И если Алена Савкина намерена перебраться в Москву вместе с мамой и сыном, то Илюша Яббаров и Валера Блюменкранц говорят, что отдадут квартиру детям.И если словам Яббарова готовы поверить единицы, то, похоже, Блюменкранц не шутит. По его словам, он хочет переписать квартиру на дочку. Также он не против если ребёнок вместе с мамой переедут в выигранную квартиру.Но прописать бывшую жену на жилплощади дочери мужчина отказался.Из-за этого бывшие супруги уже поругались. Привыкшая разочаровываться в молодом человеке, Тата не верит, что он уступит квадратные метры даже родному ребенку. Но Валера готов уже сегодня оформить все официально.