Дана Борисова о смерти Осина: "Он не признавал свой алкоголизм"





Борисова сообщила журналистам, что в последнее время помогала исполнителю справиться с болезнью. По ее словам, все окружающие видели, к чему все шло. Ему неоднократно предлагали помощь: клали в больницу, оплачивали лечение. Однако он стал жертвой своей гордыни из-за характера и упрямства.Певец Евгений Осин скончался в своей квартире 17 ноября на 55 году жизни. Его тело нашла сестра. Точная причина на данный момент неизвестна. По предварительной информации, у него остановилось сердце. Последние недели он беспробудно пил, хотя ему это запрещали делать врачи.