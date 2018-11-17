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Дана Борисова о смерти Осина: "Он не признавал свой алкоголизм"

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала смерть певца Евгения Осина. Она отметила, что он не признавал свой алкоголизм.

Дана Борисова о смерти Осина: "Он не признавал свой алкоголизм"


Борисова сообщила журналистам, что в последнее время помогала исполнителю справиться с болезнью. По ее словам, все окружающие видели, к чему все шло. Ему неоднократно предлагали помощь: клали в больницу, оплачивали лечение. Однако он стал жертвой своей гордыни из-за характера и упрямства.

Певец Евгений Осин скончался в своей квартире 17 ноября на 55 году жизни. Его тело нашла сестра. Точная причина на данный момент неизвестна. По предварительной информации, у него остановилось сердце. Последние недели он беспробудно пил, хотя ему это запрещали делать врачи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:07

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