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Внешность электрического пикапа Rivian рассекретили на видео

Разработчики стартапа Rivian рассекретили на видео внешность своего электрического пикапа А1С. Автомобиль будет построен на специальной платформе, адаптированной для дорог с любым покрытием. Одного заряда аккумуляторов будет хватать для преодоления 725 километров пути.

Внешность электрического пикапа Rivian рассекретили на видео


По словам экспертов, знакомых с инсайдерской информацией, по форме кузова и размерам пикап будет похож на Honda Ridgeline. Внедорожник сможет преодолевать броды глубиной более 1 метра, а также взбираться на уклоны в 45 градусов. Автомобиль получит 360-миллиметровый дорожный просвет.

В Rivian отметили, что модель получит управляемость, характерную для Porsche Cayenne. До скорости 60 миль в час (97 километров в час) автомобиль сможет разогнаться за 2,8 секунды. Топовая версия модели будет оснащена двигателем мощностью 800 лошадиных сил. Кроме того, Rivian А1С получит автопилот третьего уровня автономности.

Стартап Rivian в январе прошлого года приобрел бывший завод Mitsubishi Motors в Нормалле (Иллинойс). Компания заявила о намерении инвестировать в производство 175 миллионов долларов. Тизерная видеозапись Rivian А1С доступна по ссылке.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:00

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