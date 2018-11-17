АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Иван Букин и Александра Степанова победили на 5 этапе Гран-при фигурного катания в Москве

Российская танцевальная пара смогла одержать победу на 5 этапе Гран-при фигурного катания в Москве. Речь идёт об Иване Букине, а также Александре Степановой.

Иван Букин и Александра Степанова победили на 5 этапе Гран-при фигурного катания в Москве


Букин со Степановой, которые накануне смогли занять первое место в ритм-танце, установив в произвольной программе новый мировой рекорд, заработав 124,94 балла, набрали в общем 199,43 балла. На втором месте оказался испанский дуэт Кирилла Халявина и Сары Уртадо. Они набрали 174,42 балла. На третьем месте оказались американские фигуристы Энтони Пономаренко и Кристина Каррейра. Общий итог представителей Соединённых Штатов составил 174,21 балла. На четвёртом месте оказались спортсмены, которые представляют Российскую Федерацию. Речь идёт о Егоре Базине и Софье Евдокимова. Российские фигуристы смогли набрать 164,66 баллов. На девятой позиции оказалась ещё одна пара из России - Андрей Багин и Аннабель Морозова. Их общая сумма составила 133,58 балла.

Накануне стало известно, что Евгения Тарасова на тренировке столкнулась с партнёром и получила травму челюсти.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Приставка PlayStation 5 станет самой мощной в
Иван Букин и Александра Степанова победили на 5
Убийца Джона Леннона Марк Чепмен раскрыл новые
На вооружение ВВС в ЮВО поступили три
Постройневшая Екатерина Стриженова пришла на
Беременная Меган Маркл выставила грудь на
Звезда Дома-2 Егор Холявин показал свое лицо
Богдан Титомир на шоу «Привет, Андрей» поразил
Наталья Штурм: "Организм Евгения Осина был
Джонни Деппа в новой версии "Пиратов Карибского
Валерий Блюменкранц отказался прописывать Тату
Сын Елены Яковлевой попросил СМИ не называть его
Дана Борисова о смерти Осина: "Он не признавал
Работа «Северного потока» возобновлена в полном
Ученые нашли новый вид микробов из редкого
Последняя песня Виктора Цоя «Атаман» издана
Астролог подтвердила счастливое будущее Елены
Олег Газманов признался в любви к русскому мату
Поклонники обеспокоены новой публикацией Ларисы
Умер певец Евгений Осин
Федор Бондарчук пообещал провести премьеру
Очевидец: Лесные пожары в Калифорнии возникли
Юлия Барановская уехала из РФ после скандала с
АвтоВАЗ распродает российские модели LADA по
Учёные вырастили из стволовых клеток схожий с
Андрей Кончаловский стал послом «Русских сезонов»
Звезда "Дома-2" Даша Друзьяк устроила разборки с
В Porsche разработали для Panasonic дизайн
Надежда Дорофеева заставила плакать поклонницу
«Упрямая вещь — цифры и факты»: Филипп Киркоров
Просмотреть все новости