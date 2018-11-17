Иван Букин и Александра Степанова победили на 5 этапе Гран-при фигурного катания в Москве
Российская танцевальная пара смогла одержать победу на 5 этапе Гран-при фигурного катания в Москве. Речь идёт об Иване Букине, а также Александре Степановой.
Букин со Степановой, которые накануне смогли занять первое место в ритм-танце, установив в произвольной программе новый мировой рекорд, заработав 124,94 балла, набрали в общем 199,43 балла. На втором месте оказался испанский дуэт Кирилла Халявина и Сары Уртадо. Они набрали 174,42 балла. На третьем месте оказались американские фигуристы Энтони Пономаренко и Кристина Каррейра. Общий итог представителей Соединённых Штатов составил 174,21 балла. На четвёртом месте оказались спортсмены, которые представляют Российскую Федерацию. Речь идёт о Егоре Базине и Софье Евдокимова. Российские фигуристы смогли набрать 164,66 баллов. На девятой позиции оказалась ещё одна пара из России - Андрей Багин и Аннабель Морозова. Их общая сумма составила 133,58 балла.
Накануне стало известно, что Евгения Тарасова на тренировке столкнулась с партнёром и получила травму челюсти.
Букин со Степановой, которые накануне смогли занять первое место в ритм-танце, установив в произвольной программе новый мировой рекорд, заработав 124,94 балла, набрали в общем 199,43 балла. На втором месте оказался испанский дуэт Кирилла Халявина и Сары Уртадо. Они набрали 174,42 балла. На третьем месте оказались американские фигуристы Энтони Пономаренко и Кристина Каррейра. Общий итог представителей Соединённых Штатов составил 174,21 балла. На четвёртом месте оказались спортсмены, которые представляют Российскую Федерацию. Речь идёт о Егоре Базине и Софье Евдокимова. Российские фигуристы смогли набрать 164,66 баллов. На девятой позиции оказалась ещё одна пара из России - Андрей Багин и Аннабель Морозова. Их общая сумма составила 133,58 балла.
Накануне стало известно, что Евгения Тарасова на тренировке столкнулась с партнёром и получила травму челюсти.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30