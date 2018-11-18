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На Западе испугались героев мультфильма "Маша и Медведь"

Профессор Энтони Глис увидел в характере главной героини мультфильма "Маша и Медведь" напористость и уверен, что она очень много на себя берет. А авторы сюжета внесли слишком много элементов «кремлевской пропаганды».
На Западе испугались героев мультфильма "Маша и Медведь"

Энтони Глис заявил, что российский мультсериал "Маша и Медведь", который производит студия «Анимакорд» является инструментом «мягкой силы». Относительно второго персонажа Медведя высказался профессор из Таллиннского университета Приит Хыбемяги. По его мнению, шатун придуман специально, чтобы подменить понятия современной молодежи. В итоге они должны изменить отрицательное мнение о России на позитивное, что может стать проблемой для нацбезопасности Эстонии. Критики из Литвы остановили свое внимание на фуражке пограничника СССР, в которой Маша охраняла овощи, растущие на огороде Медведя. С помощью данного головного убора Российская Федерация, таким образом, хочет показать всему миру «защиту своих границ».

Сотрудники студии «Анимакорд» заявили, что данный проект не зависит от государственного финансирования. Напомним, что количество западных подписчиков канала на английском языке "Маша и Медведь" более 4 млн, а просмотрели его около 40 млрд человек.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:00

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