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Xiaomi представила шикарные наручные часы Xiaomi TwentySeventeen Ultra-Thin за $25

Китайская корпорация Xiaomi представила шикарные наручные часы за $25. Они носят название Xiaomi TwentySeventeen Ultra-Thin.

Xiaomi представила шикарные наручные часы Xiaomi TwentySeventeen Ultra-Thin за $25


Модель уже доступна для предварительных заказов в Китае. Продажи устройств планируются на начало декабря. Речь идёт о настоящих кварцевых часах, толщина корпуса которых составляет 5,5 мм. Циферблат прикрыт специальным сапфировым стеклом. Его практически невозможно поцарапать. Диаметр корпуса достигает 40 мм. Его выполнили из стали 316L, отличающейся высоким запасом прочности. Модель имеет защиту от воды, а также пыли по стандарту IP66. Изделие предлагают в трех цветовых решениях: золотистое, черное, серебристое. Xiaomi TwentySeventeen Ultra-Thin за счёт классического внешнего вида смотрятся очень эффектно, а также стильно.

Недавно в глобальной сети появилась информация, что технологическими гигантами Google и Microsoft готовится революция на современном рынке «видеоигрушек».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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