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Каждый третий автомобиль Mitsubishi приобретен в кредит от АО МС Банк Рус

Председатель правления МС Банка Рус Саваии Норихиро сообщил, что каждый третий автомобиль Mitsubishi на российском рынке был приобретен в кредит от финансового учреждения. По программе кредитования от банка за 10 месяцев текущего года было приобретено 11402 модели японского производителя, что в два раза больше соответствующего периода прошлого года. Доля новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросла на 34%.
Каждый третий автомобиль Mitsubishi приобретен в кредит от АО МС Банк Рус


Самой популярной машиной Mitsubishi купленной в кредит от АО МС Банк Рус является Outlander. Показатели модели составили 8018 единиц, при том, что за 10 месяцев прошлого года — 4469. 22% продаж пришлись на новинку текущего года Eclipse Cross (485 автомобилей, 22% от общего объема продаж).

В банке отмечают рекордное увеличение кредитного портфеля. На конец октября его размер составил более 19 млрд рублей, что на 126% выше показателей прошлого года.

Саваии Норихиро отметил, что результаты 10 месяцев указывают на стабильный рост и стабильность АО МС Банк Рус, занявшего лидирующие позиции на рынке. В будущем сотрудники банка намерены предлагать клиентам конкурентоспособные услуги.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00

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