Каждый третий автомобиль Mitsubishi приобретен в кредит от АО МС Банк Рус





Самой популярной машиной Mitsubishi купленной в кредит от АО МС Банк Рус является Outlander. Показатели модели составили 8018 единиц, при том, что за 10 месяцев прошлого года — 4469. 22% продаж пришлись на новинку текущего года Eclipse Cross (485 автомобилей, 22% от общего объема продаж).В банке отмечают рекордное увеличение кредитного портфеля. На конец октября его размер составил более 19 млрд рублей, что на 126% выше показателей прошлого года.Саваии Норихиро отметил, что результаты 10 месяцев указывают на стабильный рост и стабильность АО МС Банк Рус, занявшего лидирующие позиции на рынке. В будущем сотрудники банка намерены предлагать клиентам конкурентоспособные услуги.