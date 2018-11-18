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«Союзмульфильм» выпустит с французской компанией Cyber Group 4 новых сериала

Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» сообщила, что договорилась о сотрудничестве с французской компанией Cyber Group. Уже подписано соглашение о совместном производстве 4 сериалов.

«Союзмульфильм» выпустит с французской компанией Cyber Group 4 новых сериала


Речь идет о российском проекте под названием «Оранжевая корова» и французских фильмах Magic Chess Odyssey и Digital Girl. В сообщении отмечается, что в ближайшие дни будет выбран еще 1 сериал из числа проектов «Союзмультфильма».

Накануне стало известно, что ряд российских артистов поздравили популярный сервис КиноПоиск с пятнадцатилетием.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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