«Союзмульфильм» выпустит с французской компанией Cyber Group 4 новых сериала
Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» сообщила, что договорилась о сотрудничестве с французской компанией Cyber Group. Уже подписано соглашение о совместном производстве 4 сериалов.
Речь идет о российском проекте под названием «Оранжевая корова» и французских фильмах Magic Chess Odyssey и Digital Girl. В сообщении отмечается, что в ближайшие дни будет выбран еще 1 сериал из числа проектов «Союзмультфильма».
Накануне стало известно, что ряд российских артистов поздравили популярный сервис КиноПоиск с пятнадцатилетием.
Речь идет о российском проекте под названием «Оранжевая корова» и французских фильмах Magic Chess Odyssey и Digital Girl. В сообщении отмечается, что в ближайшие дни будет выбран еще 1 сериал из числа проектов «Союзмультфильма».
Накануне стало известно, что ряд российских артистов поздравили популярный сервис КиноПоиск с пятнадцатилетием.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00