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Сын Елены Яковлевой попросил СМИ не называть его «фриком»

Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, обратился к СМИ и попросил не называть его «фриком». Молодой человек выразился в достаточно грубой форме, так как он взбешен прозвищем и ярлыком, который на него повесили журналисты.

Сын Елены Яковлевой попросил СМИ не называть его «фриком»


Сын знаменитости шокировал общественность своим внешним видом. Но, по словам Дениса Шальных, он «достаточно красив» и имеет приятные черты лица. Парень не понимает, как представители СМИ могут называть его «уродом» из-за его нестандартной внешности и шрамов. Он посоветовал журналистам почитать в интернете, кто такие «фрики», так как они представляют собой общественно опасных людей. Сыну Елены Яковлевой обидно, что к нему так относятся и лезут в его личную жизнь, нарушая тем самым права.

Сын Елены Яковлевой попросил СМИ не называть его «фриком»


На сегодняшний день молодой человек преобразился. Денис Шальных поменял прическу и отрастил бороду, что сделало его глаза более выразительными. Татуировки, которыми покрыто почти все тело парня, он сделал во времена бунтарской юности.

Ранее сообщалось, что летом этого года сын Яковлевой сильно покалечился. Из-за этого парню пришлось перенести не одно хирургическое вмешательство. Денис сломал кисти рук и палец ноги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:13

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