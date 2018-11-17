Звезда "Дома-2" Даша Друзьяк устроила разборки с Лолитой Милявской

Вообще история с "беременностью" Даши Друзьяк от Александра Серова наделала немало шума. Только ленивый не обсудил их отношения, полные грязных деталей.Сама же Дарья охотно переходила с передачи на передачу, чтобы в ярких красках расписывать эту довольно скандальную историю.Не смогла остаться в стороне от скандальных событий и давний друг Малахова - Лолита Милявская. Артистка не стала скрывать, что шокирована появлением молодой неадекватной особы в передаче Андрея. Певица с особым цинизмом прошлась по скандальной девушке, усомнившись в ее беременности. Досталось и другим гостям.Сама Даша тоже ответила Лолите. Обиженная нападками, Друзьяк намекнула на возраст женщины, имея ввиду наступающий маразм. Кроме того, Даша припомнила артистке все ее многочисленные браки, отметив, что внимать советам от такой неудачницы довольно нелепо.В конце девушка из телестройки заговорила о многочисленных пластических операциях Лолиты, посоветовав ей наконец заняться телом и отвлечься от перекройки лица.