Звезда "Дома-2" Даша Друзьяк устроила разборки с Лолитой Милявской
Вообще история с "беременностью" Даши Друзьяк от Александра Серова наделала немало шума. Только ленивый не обсудил их отношения, полные грязных деталей.
Сама же Дарья охотно переходила с передачи на передачу, чтобы в ярких красках расписывать эту довольно скандальную историю.
Не смогла остаться в стороне от скандальных событий и давний друг Малахова - Лолита Милявская. Артистка не стала скрывать, что шокирована появлением молодой неадекватной особы в передаче Андрея. Певица с особым цинизмом прошлась по скандальной девушке, усомнившись в ее беременности. Досталось и другим гостям.
Сама Даша тоже ответила Лолите. Обиженная нападками, Друзьяк намекнула на возраст женщины, имея ввиду наступающий маразм. Кроме того, Даша припомнила артистке все ее многочисленные браки, отметив, что внимать советам от такой неудачницы довольно нелепо.
В конце девушка из телестройки заговорила о многочисленных пластических операциях Лолиты, посоветовав ей наконец заняться телом и отвлечься от перекройки лица.
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♕ СИНДРОМ ДАРЬИ ДРУЗЬЯК ♛ . . Уважаемая Лолита Милявская, поздравляю вас с Днём Рождения. Юбилей 55 лет. Желаю вам всегда отдавать - это значит никогда не чувствовать зависти в душе. Причём отдавать я имею в виду не материальный смысл, а духовный. Ведь давать комплименты, ободрения и поддержку, это великое дело. А оскорблять и унижать человека, в силу амплуа женщины без комплексов (видимо такое у вас альтер эго) и есть ваша прерогатива. . . Я ваше имя знаю и помню, а вы моё нет, хотя смотрели передачу и после давали мне рецензию. Но ничего, это возможно из-за возрастных изменений. Очень странно было ваше негативное отношение к программе Прямой Эфир @amefir.tv , ведь вы там постоянно принимаете участие и с Андреем Малаховым @malakhov007 у вас дружеские отношение. . . Не привычно слышать советы, тем более к ним прислушиваться, когда у женщины за 55 лет было 5 браков, причём один из них фиктивный, чтобы прописаться в Москве, один из них с целью оформить на Цекало дочь Еву, зачатую от другого мужчины. Стоит вспомнить как он вас избивал, скорее всего после этого вы с юмором относитесь к насилию со стороны мужчин и оправдываете коллегу Серова. Иметь неопределённое количество молодых любовников содержантов для вас это привычное дело, получается вы с Серовым два сапога пара. . . Я понимаю, что вы сделали себя сами, но так же вся страна понимает, что без пластической хирургии не обошлось. Очень жаль, что руки хирургов не дошли до тела, ведь вы так любите откровенные наряды, не свойственные вашему возрасту. Причина всей вашей злости в том, что большую часть жизни вы страдали от недолюбленности. Родители не удивляли вам должного времени в детстве, собственно как и вы поступаете с Евой, больной аутизмом. Вы как никто другой знаете что такое явные отставания в развитии, в силу болезни вашей дочери, и не понятно почему вы эти симптомы приписываете мне. Как можно оставить дочь в другой стране и изредка навещать её. Это же ваша кровиночка. Моя Мамочка рядом со мной и я ей обязана жизнью. . . Так, что вы дельного можете сказать @lolitamilyavskaya ? . . Самый быстрый путь к успеху - это быть самим собой. . . #дарьядрузьяк#синдромдарьидрузьяк