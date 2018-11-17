Джонни Деппа в новой версии "Пиратов Карибского моря" заменит женщина
Как утверждают источники ссылаясь на портал Hybrid, в в новой версии «Пираты Карибского моря» сотрудники американской киностудии Walt Disney намерены заменить Джонни Деппа, который сыграл знаменитого пирата Джека Воробья на героиню по имени Рэдд. Однако данная информации официально ни кем не подтверждена.
Написать сценарий к 6 фильму могут известные американские продюсеры и сценаристы Пол Верник и Ретт Риз. Они знамениты такими картинами, как «Zомбилэнд» и «Дэдпул», а кинопродюсер Джерри Брукхаймер может возглавить съемочный процесс.
Возможно, съемки при участии пиратки начнутся в следующем году, а на экранах картина может появиться лишь к 2021 году. Сотрудники студии не спешат подтверждать или опровергать слухи по этому поводу.
Написать сценарий к 6 фильму могут известные американские продюсеры и сценаристы Пол Верник и Ретт Риз. Они знамениты такими картинами, как «Zомбилэнд» и «Дэдпул», а кинопродюсер Джерри Брукхаймер может возглавить съемочный процесс.
Возможно, съемки при участии пиратки начнутся в следующем году, а на экранах картина может появиться лишь к 2021 году. Сотрудники студии не спешат подтверждать или опровергать слухи по этому поводу.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:30