Джонни Деппа в новой версии "Пиратов Карибского моря" заменит женщина





Написать сценарий к 6 фильму могут известные американские продюсеры и сценаристы Пол Верник и Ретт Риз. Они знамениты такими картинами, как «Zомбилэнд» и «Дэдпул», а кинопродюсер Джерри Брукхаймер может возглавить съемочный процесс.Возможно, съемки при участии пиратки начнутся в следующем году, а на экранах картина может появиться лишь к 2021 году. Сотрудники студии не спешат подтверждать или опровергать слухи по этому поводу.