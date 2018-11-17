Ученые нашли новый вид микробов из редкого царства эукариотов





Яна Эглит, которая работает в Университете Галифаксе, при проведении раскопок в парке обнаружила микробы, которых позже изучила при помощи микроскопа. Ее внимание привлек тот факт, что жгутики передвигались без координации и случайным образом. Поэтому ученый сделала предположение, что эти микробы относятся к редкому царству. Длина одноклеточных организмов составляет примерно 0,02 миллиметра. Их особенность в том, что они поедают другие микробы. Из-за такого хищного поведения исследователи назвали их Hemimastix kukwesjijk.Ученые из Канады хотят развести найденные микробы из царства эукариотов, чтобы продолжить свои наблюдения. Исследователи считают, что благодаря этому открытию они смогут больше узнать о ранней истории эволюции жизни на нашей планете.