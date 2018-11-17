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На вооружение ВВС в ЮВО поступили три модернизированных истребителя Су-27СМ3

Командир смешанного авиаполка Олег Захаров сообщил, что на вооружение ВВС в ЮВО (юго-восточный округ) поступили три модернизированных истребителя Су-27СМ3 четвертого поколения. Планируется, что к 2020 году доля современной военной техники составит более 70%.

На вооружение ВВС в ЮВО поступили три модернизированных истребителя Су-27СМ3


Самолеты поступили в ряды четвертой армии ВВС и ПВО, сообщает «ПолитЭксперт». Истребители прибыли к месту постоянной дислокации в Краснодарский край с завода в Комсомольске-на-Амуре и преодолели расстояние в 10 тысяч километров и совершили две посадки. Су-27СМ3 относится к типу модернизированных многоцелевых реактивных истребителей. Техника получила более мощный двигатель, улучшенную маневренность и дальность полета.

Эксперты отмечают важность непосредственного участия в деле модернизации вооруженных сил министра обороны Сергея Шойгу. В министерстве подготовили программу перевооружения, согласно которой будет усовершенствована системы боевой и оперативной подготовки войск. При этом, военнослужащие учтут полученный в Сирии опыт. Шойгу на совещаниях неоднократно подчеркивал важность освоения новых видов техники, но и не следует забывать о старых, которые обладают мощным потенциалом. Именно данный пункт коснулся истребителя Су-27, не уступающего новым аналогам.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:00

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