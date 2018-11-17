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Последняя песня Виктора Цоя «Атаман» издана

Последняя песня «Атаман» лидера легендарной российской группы «Кино» Виктора Цоя была издана. Архивную запись на аудиокассете лишь недавно нашла бывшая возлюбленная артиста российская журналистка и критик Наталья Разлогова.
Последняя песня Виктора Цоя «Атаман» издана

Песню «Атаман» записали на три разных носителя. Первая - это винил диаметром 7 дюймов, на сторонах которого можно услышать оригинал и версию, созданную в 2012 году бывшими участниками группы. Второй вариант выйдет также на виниле, однако он будет прозрачным.

Что касается третьего варианта записи, то он представлен на обычном CD-диске. Главное отличие от всех носителей в том, что помимо двух версий «Атамана» туда «поместят» еще и демоверсию, записанную в студии в том же году.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:54

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