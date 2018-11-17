Последняя песня Виктора Цоя «Атаман» издана
Последняя песня «Атаман» лидера легендарной российской группы «Кино» Виктора Цоя была издана. Архивную запись на аудиокассете лишь недавно нашла бывшая возлюбленная артиста российская журналистка и критик Наталья Разлогова.
Песню «Атаман» записали на три разных носителя. Первая - это винил диаметром 7 дюймов, на сторонах которого можно услышать оригинал и версию, созданную в 2012 году бывшими участниками группы. Второй вариант выйдет также на виниле, однако он будет прозрачным.
Что касается третьего варианта записи, то он представлен на обычном CD-диске. Главное отличие от всех носителей в том, что помимо двух версий «Атамана» туда «поместят» еще и демоверсию, записанную в студии в том же году.
Песню «Атаман» записали на три разных носителя. Первая - это винил диаметром 7 дюймов, на сторонах которого можно услышать оригинал и версию, созданную в 2012 году бывшими участниками группы. Второй вариант выйдет также на виниле, однако он будет прозрачным.
Что касается третьего варианта записи, то он представлен на обычном CD-диске. Главное отличие от всех носителей в том, что помимо двух версий «Атамана» туда «поместят» еще и демоверсию, записанную в студии в том же году.