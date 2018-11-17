Алёна Водонаева рассказала о половом воспитании своего сына

«Я не войду в комнату сына или к нему в ванну без стука!», - говорит толерантная мать Водонаева.

У себя в Instagram девушка выложила публикацию, которая была посвящена вопросу, касающемуся личной жизни ее наследника.Алёна отмечает, что пока не может понять, какая из нее выйдет свекровь, но сама наперёд ничего не загадывает. Но одно она может сказать точно: она обязательно будет уважать личное пространство своего ребёнка.Девушка отмечает, что и в будущем в личную жизнь своего сына она вмешиваться не будет.Она уверена, что её миссия – это найти правильные слова для сына и поддержать его, если в этом будет необходимость. Водонаева сообщает, что довольно серьезно занимается половым воспитанием мальчика.Она уверена, что родители обязаны раскрывать детям вопросы по сексуальным отношениям. Правда поможет расти свободной личностью, а также образованным человеком. Алёна говорит, что регулярно общается с Богданом на эти темы и они вместе читают специальную литературу.Водонаева в конце добавляет, что примет любой выбор своего сына. Главное, чтобы девушка была адекватной, подытожила Алёна.