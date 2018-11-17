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Алёна Водонаева рассказала о половом воспитании своего сына

Бывшая участница телепроекта Дом-2, а ныне ведущая и блогер Алена Водонаева рассказала про свою позицию относительно личной жизни своего сына Богдана.

У себя в Instagram девушка выложила публикацию, которая была посвящена вопросу, касающемуся личной жизни ее наследника.

Алёна Водонаева рассказала о половом воспитании своего сына

Алёна отмечает, что пока не может понять, какая из нее выйдет свекровь, но сама наперёд ничего не загадывает. Но одно она может сказать точно: она обязательно будет уважать личное пространство своего ребёнка.

«Я не войду в комнату сына или к нему в ванну без стука!», - говорит толерантная мать Водонаева.

Девушка отмечает, что и в будущем в личную жизнь своего сына она вмешиваться не будет.

Алёна Водонаева рассказала о половом воспитании своего сына

Она уверена, что её миссия – это найти правильные слова для сына и поддержать его, если в этом будет необходимость. Водонаева сообщает, что довольно серьезно занимается половым воспитанием мальчика.

Она уверена, что родители обязаны раскрывать детям вопросы по сексуальным отношениям. Правда поможет расти свободной личностью, а также образованным человеком. Алёна говорит, что регулярно общается с Богданом на эти темы и они вместе читают специальную литературу.

Водонаева в конце добавляет, что примет любой выбор своего сына. Главное, чтобы девушка была адекватной, подытожила Алёна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:54

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