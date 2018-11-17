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Сирию и Афганистан назвали самыми опасными странами для туристов

Специалисты компании International SOS и консалтинговой фирмы Control Risks провели исследование безопасности государств для туристов. Самыми опасными для путешественников назвали Сирию, Афганистан и Сомали, а самыми безопасными — Швейцарию и Норвегию.

Сирию и Афганистан назвали самыми опасными странами для туристов


По итогам исследования эксперты составили карту, в которой страны были разделены на пять групп по уровню рисков: чрезвычайный, высокий, средний, низкий и незначительный. При составлении карты ее составители оценивали медицинские показатели (инфекционные заболевания, скорая помощь, доступ к медикаментам) войны, терроризм, беспорядки, уровень преступности и другое.

Отметим, что в некоторых случаях опасными признавались не вся страна, а отдельные регионы. Так, если для Украины определен средний уровень опасности, то для ДНР и ЛНР — чрезвычайный. Для России также выбран средний уровень. Благоприятными для посещений туристами названы скандинавские страны, Люксембург и Словения. Чрезвычайными рисками отличаются Ливия, Южный Судан и Йемен.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 23:00

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