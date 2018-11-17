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Поклонники обеспокоены новой публикацией Ларисы Гузеевой в соцсетях

Поклонники обеспокоены новой публикацией Ларисы Гузеевой, которая написала в соцсетях, что она свободна и ничья. В Сети уже начали обсуждать развод ведущей программы «Давай поженимся», но оказалось, что знаменитость просто отправилась в отпуск с друзьями в Германию.

Поклонники обеспокоены новой публикацией Ларисы Гузеевой в соцсетях


В связи с тем, что образовался перерыв в съемочном процессе, Лариса Гузеева решила уехать на пару дней. Ведущей просто необходимо сменить обстановку, особенно после пережитого недавно горя. Телеведущая потеряла мать, с которой была очень близка.

В Instagram Гузеева поделилась с фолловерами фотографиями с отдыха. Она написала, что чувствует себя «свободной», имея в виду не семейный статус, а обязательства. Хотя многие поклонники знаменитости начали переживать по поводу ее семейного положения. Тем более, недавно сама ведущая рассказывала о размолвке со своим супругом Игорем Бухаровым. Поэтому подписчики засыпали Ларису Гузееву комментариями по поводу возможного развода.

Ведущая шоу «Давай поженимся» уехала в Германию для того, чтобы разобраться со своими переживаниями и негативными эмоциями. Гузеева до последнего дня была в больнице с больной мамой и очень тяжело переживает потерю близкого и родного человека.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:28

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