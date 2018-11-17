Федор Бондарчук пообещал провести премьеру «Притяжение-2» в Чертаново
На Международном культурном форуме, который состоялся в Санкт-Петербурге, известный российский кинорежиссер Федор Бондарчук дал зрителям обещание провести премьеру ленты «Притяжение-2» в столичном Чертаново. Сюжетные события данной картины продолжат историю первой части.
Во время своего выступления Федор Бондарчук заявил, что первый показ пройдет в одном из известных районов Москвы. "Обещаю, что премьеру мы сделаем в Чертаново" – подытожил режиссер. По словам создателей, картина удивит зрителя наличием компьютерной графики, непредсказуемым сюжетом и яркими экшн-сценами.
Первая часть одноименного фильма рассказала зрителям о падении загадочного объекта на территорию Чертаново. Позже выяснилось, что так началось вторжение инопланетных существ на Землю.
Во время своего выступления Федор Бондарчук заявил, что первый показ пройдет в одном из известных районов Москвы. "Обещаю, что премьеру мы сделаем в Чертаново" – подытожил режиссер. По словам создателей, картина удивит зрителя наличием компьютерной графики, непредсказуемым сюжетом и яркими экшн-сценами.
Первая часть одноименного фильма рассказала зрителям о падении загадочного объекта на территорию Чертаново. Позже выяснилось, что так началось вторжение инопланетных существ на Землю.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:14