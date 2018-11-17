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Федор Бондарчук пообещал провести премьеру «Притяжение-2» в Чертаново

На Международном культурном форуме, который состоялся в Санкт-Петербурге, известный российский кинорежиссер Федор Бондарчук дал зрителям обещание провести премьеру ленты «Притяжение-2» в столичном Чертаново. Сюжетные события данной картины продолжат историю первой части.
Федор Бондарчук пообещал провести премьеру «Притяжение-2» в Чертаново

Во время своего выступления Федор Бондарчук заявил, что первый показ пройдет в одном из известных районов Москвы. "Обещаю, что премьеру мы сделаем в Чертаново" – подытожил режиссер. По словам создателей, картина удивит зрителя наличием компьютерной графики, непредсказуемым сюжетом и яркими экшн-сценами.

Первая часть одноименного фильма рассказала зрителям о падении загадочного объекта на территорию Чертаново. Позже выяснилось, что так началось вторжение инопланетных существ на Землю.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:14

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