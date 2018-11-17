Федор Бондарчук пообещал провести премьеру «Притяжение-2» в Чертаново





Во время своего выступления Федор Бондарчук заявил, что первый показ пройдет в одном из известных районов Москвы. "Обещаю, что премьеру мы сделаем в Чертаново" – подытожил режиссер. По словам создателей, картина удивит зрителя наличием компьютерной графики, непредсказуемым сюжетом и яркими экшн-сценами.Первая часть одноименного фильма рассказала зрителям о падении загадочного объекта на территорию Чертаново. Позже выяснилось, что так началось вторжение инопланетных существ на Землю.