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Учёные вырастили из стволовых клеток схожий с младенческим мини-мозг

Учёные вырастили схожий с младенческим мини-мозг из стволовых клеток. Исследователи пока не знают, могут ли такие органоиды иметь сознание.
Учёные вырастили из стволовых клеток схожий с младенческим мини-мозг

Университет Калифорнии занялся проектом по нейробиологии, который возглавил Элисон Муотри. Десять месяцев учёные наблюдали за ростом стволовых клеток, превратившихся в несколько сотен органоидов. Отдельные клетки тестировали на выражение генов. Деятельность мини-мозгов нейробиологи фиксировали электрическими энцефалографами или ЭЭГ.

Полученные записи оказались весьма неожиданными. В образцах ЭЭГ были хаотические всплески электрической активности, не характерные для взрослых органов. Такие ритмы можно сопоставить с мозгом недоношенных детей, появившихся на 25-39 неделе беременности.

Органоиды имитировали значения новорождённых. Муотри отмечает, что от настоящих органов мини-мозги отличает отсутствие соединения различных областей и некоторых типов клеток коры. Учёные намерены наблюдать за их ростом дальше и получить образцы, сопоставимые с различными частями взрослого мозга.

Также исследование может раскрыть такие вопросы, как ранние расстройства развития, аутизм, эпилепсия и тому подобное. С другой стороны, по этическим вопросам проект могут остановить, если образцы обретут собственное сознание. Впрочем, определить это будет непросто.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:53

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