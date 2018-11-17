Учёные вырастили из стволовых клеток схожий с младенческим мини-мозг





Университет Калифорнии занялся проектом по нейробиологии, который возглавил Элисон Муотри. Десять месяцев учёные наблюдали за ростом стволовых клеток, превратившихся в несколько сотен органоидов. Отдельные клетки тестировали на выражение генов. Деятельность мини-мозгов нейробиологи фиксировали электрическими энцефалографами или ЭЭГ.Полученные записи оказались весьма неожиданными. В образцах ЭЭГ были хаотические всплески электрической активности, не характерные для взрослых органов. Такие ритмы можно сопоставить с мозгом недоношенных детей, появившихся на 25-39 неделе беременности.Органоиды имитировали значения новорождённых. Муотри отмечает, что от настоящих органов мини-мозги отличает отсутствие соединения различных областей и некоторых типов клеток коры. Учёные намерены наблюдать за их ростом дальше и получить образцы, сопоставимые с различными частями взрослого мозга.Также исследование может раскрыть такие вопросы, как ранние расстройства развития, аутизм, эпилепсия и тому подобное. С другой стороны, по этическим вопросам проект могут остановить, если образцы обретут собственное сознание. Впрочем, определить это будет непросто.