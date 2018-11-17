Учёные вырастили из стволовых клеток схожий с младенческим мини-мозг
Учёные вырастили схожий с младенческим мини-мозг из стволовых клеток. Исследователи пока не знают, могут ли такие органоиды иметь сознание.
Университет Калифорнии занялся проектом по нейробиологии, который возглавил Элисон Муотри. Десять месяцев учёные наблюдали за ростом стволовых клеток, превратившихся в несколько сотен органоидов. Отдельные клетки тестировали на выражение генов. Деятельность мини-мозгов нейробиологи фиксировали электрическими энцефалографами или ЭЭГ.
Полученные записи оказались весьма неожиданными. В образцах ЭЭГ были хаотические всплески электрической активности, не характерные для взрослых органов. Такие ритмы можно сопоставить с мозгом недоношенных детей, появившихся на 25-39 неделе беременности.
Органоиды имитировали значения новорождённых. Муотри отмечает, что от настоящих органов мини-мозги отличает отсутствие соединения различных областей и некоторых типов клеток коры. Учёные намерены наблюдать за их ростом дальше и получить образцы, сопоставимые с различными частями взрослого мозга.
Также исследование может раскрыть такие вопросы, как ранние расстройства развития, аутизм, эпилепсия и тому подобное. С другой стороны, по этическим вопросам проект могут остановить, если образцы обретут собственное сознание. Впрочем, определить это будет непросто.
Университет Калифорнии занялся проектом по нейробиологии, который возглавил Элисон Муотри. Десять месяцев учёные наблюдали за ростом стволовых клеток, превратившихся в несколько сотен органоидов. Отдельные клетки тестировали на выражение генов. Деятельность мини-мозгов нейробиологи фиксировали электрическими энцефалографами или ЭЭГ.
Полученные записи оказались весьма неожиданными. В образцах ЭЭГ были хаотические всплески электрической активности, не характерные для взрослых органов. Такие ритмы можно сопоставить с мозгом недоношенных детей, появившихся на 25-39 неделе беременности.
Органоиды имитировали значения новорождённых. Муотри отмечает, что от настоящих органов мини-мозги отличает отсутствие соединения различных областей и некоторых типов клеток коры. Учёные намерены наблюдать за их ростом дальше и получить образцы, сопоставимые с различными частями взрослого мозга.
Также исследование может раскрыть такие вопросы, как ранние расстройства развития, аутизм, эпилепсия и тому подобное. С другой стороны, по этическим вопросам проект могут остановить, если образцы обретут собственное сознание. Впрочем, определить это будет непросто.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:53