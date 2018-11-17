Очевидец: Лесные пожары в Калифорнии возникли из-за разбившегося НЛО





За всю историю США в Калифорнии зафиксированы самые масштабные пожары. Огонь, с которым мужественно сражаются пожарные и спасатели, охватил уже 566 квадратных метров, а локализировать удалось всего 40% возгораний. Это самые смертоносные пожары в данной местности. На данный момент мертвыми признаны 74 человека, а более 600 считаются пропавшим без вести. Уничтожено почти 12 тысяч построек и большая часть заповедных зон и национальных парков. Согласно данным специалистов, для полной локализации возгораний потребуется еще минимум три недели.Власти так и не назвали точную причину лесных пожаров. Поэтому уфологи выдвигают свои версии случившегося. Ряд конспирологов уверены, что за пару недель до трагедии над Калифорнией пролетало большое число НЛО. Эти словам подтверждает местный житель, который рассказал о двух космических кораблях, которые он видел своими глазами. Очевидец сообщил, что один из них упал прямо над лесом. В результате крушения НЛО началось возгорание. Из-за того, что эта местность была удалена от крупных городов, то пожар обнаружили не сразу. Поэтому спасатели не смогли вовремя среагировать и предотвратить дальнейшее распространение огня.