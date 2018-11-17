Андрей Кончаловский стал послом «Русских сезонов» в Германии
Известного российского и американского кинорежиссера Андрея Кончаловского назначили послом следующих «Русских сезонов», которые пройдут в Германии. Награждение прошло в Санкт-Петербурге на Международном культурном форуме. Новый титул вручил Владимир Мединский министр культуры РФ.
В своей речи Андрей Кончаловский процитировал итальянского философа и писателя Умберто Эко, который был уверен в том, что современность намеренно лишает человечество возможности помнить. «Важная функция России — препятствовать амнезии и тому, что укорачивается память» - подытожил режиссер. Однако сила русского народа в умении сохранять культурные ценности.
Что касается «Русских сезонов» 2018 года, то их послами стали известный российский пианист Борис Березовский, режиссер театра Валерий Фокин и артист балета Николай Цискаридзе. Они прошли в Италии, где было организовано около 400 мероприятий, которые посетили более 6 млн человек.
В своей речи Андрей Кончаловский процитировал итальянского философа и писателя Умберто Эко, который был уверен в том, что современность намеренно лишает человечество возможности помнить. «Важная функция России — препятствовать амнезии и тому, что укорачивается память» - подытожил режиссер. Однако сила русского народа в умении сохранять культурные ценности.
Что касается «Русских сезонов» 2018 года, то их послами стали известный российский пианист Борис Березовский, режиссер театра Валерий Фокин и артист балета Николай Цискаридзе. Они прошли в Италии, где было организовано около 400 мероприятий, которые посетили более 6 млн человек.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:42