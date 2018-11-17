«Упрямая вещь — цифры и факты»: Филипп Киркоров поднялся за счет Егора Крида
Филипп Киркоров в своем аккаунте Instagram поделился с фолловерами своей гордостью. Второй клип о цвете настроения, исполнен в хип-хоп стиле, оказался популярнее оригинала, с чем певец поздравил Егора Крида.
Филипп Киркоров написал - «Упрямая вещь — цифры и факты». Два клипа певца, посвященных окраске состояния души, набрали впечатляющее количество просмотров: 70 миллионов «черная» версия и 50 миллионов «синяя». Оба ролика сделаны на одну и ту же композицию, однако второе видео стало популярнее оригинала. Тут большую роль сыграло участие Егора Крида, так как, скорей всего, его аудитория добавила просмотров. Невзирая на то, что в последнее время общественность не довольна тематикой новых работ поп-короля, в комментариях оставлено множество благодарностей и лестных отзывов Филиппу Киркорову.
На днях экс-участница группы «Ленинград» Алиса Вокс в своем аккаунте Instagram решила ответить людям, оставшимся недовольными совместной работой.
Филипп Киркоров написал - «Упрямая вещь — цифры и факты». Два клипа певца, посвященных окраске состояния души, набрали впечатляющее количество просмотров: 70 миллионов «черная» версия и 50 миллионов «синяя». Оба ролика сделаны на одну и ту же композицию, однако второе видео стало популярнее оригинала. Тут большую роль сыграло участие Егора Крида, так как, скорей всего, его аудитория добавила просмотров. Невзирая на то, что в последнее время общественность не довольна тематикой новых работ поп-короля, в комментариях оставлено множество благодарностей и лестных отзывов Филиппу Киркорову.
На днях экс-участница группы «Ленинград» Алиса Вокс в своем аккаунте Instagram решила ответить людям, оставшимся недовольными совместной работой.