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«Упрямая вещь — цифры и факты»: Филипп Киркоров поднялся за счет Егора Крида

Филипп Киркоров в своем аккаунте Instagram поделился с фолловерами своей гордостью. Второй клип о цвете настроения, исполнен в хип-хоп стиле, оказался популярнее оригинала, с чем певец поздравил Егора Крида.

«Упрямая вещь — цифры и факты»: Филипп Киркоров поднялся за счет Егора Крида


Филипп Киркоров написал - «Упрямая вещь — цифры и факты». Два клипа певца, посвященных окраске состояния души, набрали впечатляющее количество просмотров: 70 миллионов «черная» версия и 50 миллионов «синяя». Оба ролика сделаны на одну и ту же композицию, однако второе видео стало популярнее оригинала. Тут большую роль сыграло участие Егора Крида, так как, скорей всего, его аудитория добавила просмотров. Невзирая на то, что в последнее время общественность не довольна тематикой новых работ поп-короля, в комментариях оставлено множество благодарностей и лестных отзывов Филиппу Киркорову.

На днях экс-участница группы «Ленинград» Алиса Вокс в своем аккаунте Instagram решила ответить людям, оставшимся недовольными совместной работой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:14

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