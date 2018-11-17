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Надежда Дорофеева заставила плакать поклонницу

Надежда Дорофеева заставила плакать поклонницу, которая ведёт её фан-страницу. В качестве сюрприза фанатка получила подарки, день в салоне красоты и ужин с кумиром.
Надежда Дорофеева заставила плакать поклонницу

Солистка "Время и Стекло" призналась в большой благодарности поклонникам, которые не упускают момента, чтобы её порадовать. Однако некоторые фанаты заставляют Дорофееву поразиться их преданностью. Например, одна из девушек ждала певицу во время съёмок шоу "Танцы" 13 часов на холоде, чтобы просто получить совместное фото.

Позднее этот снимок знаменитость нашла в соцсетях и решила порадовать поклонницу. Как оказалось, фанатка ведёт посвящённую Дорофеевой страницу. Звезда пригласила её в салон красоты, где с девушкой работали профессиональные мастера.

Со стильной укладкой, макияжем и нарядом поклонница отправилась на ужин, где душевно пообщалась с кумиром. Девушка была до того рада и тронута, что расплакалась. Прощаясь, Дорофеева вручила фанатке сумку с подарками и билет на шоу Дана Балана.

"Я не могла осуществить идею два года. И наконец это свершилось . Выпуск - моя гордость! - пишет звезда в Instagram. - Хочу сказать спасибо всей команде, что мне помогала! Без вас не вышло бы так красиво!"



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:26

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