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Моника Левински: Я переодевалась, чтобы Билл Клинтон меня заметил

Бывшая сотрудница Белого дома, которая была втянута в секс-скандал с президентом США, рассказала о романе 20-летней давности. Моника Левински призналась, что переодевалась для того, чтобы Билл Клинтон ее заметил. Кроме этого, у экс-стажерки была сообщница, имя которой она теперь готова назвать.

Моника Левински: Я переодевалась, чтобы Билл Клинтон меня заметил


Моника Левински сообщила журналистам, что прибегала к специальным уловкам, чтобы привлечь внимание американского экс-президента. Она вспоминает, что на лужайке Белого дома организовывали праздник для главы государства. Во время обеденного перерыва стажерка пошла домой и переоделась в зеленый костюм, в котором была при первой встрече с Биллом Клинтоном. Ее расчет оказался верным и бывший президент США обратил на нее внимание. Далее последовали его знаки внимания и подарки. Например, экс-сотрудница Белого дома получила шляпу, потому что главе государства она нравилась в таком образе.

На сегодняшний день Моника Левински считает, что совершила глупость. Ее попытки заинтересовать президента были «бессмысленны», так как она просто хотела самоутвердиться и влюбилась в Билла Клинтона.

Организовывать встречи с бывшим американским президентом ей помогала Бетти Керри, которая была его секретарем. По словам Моники Левински, от своего возлюбленного она получила еще сборник стихов «Листья травы». Это был презент с сексуальным подтекстом, но для стажерки он остался самой значимой вещью, напоминающей о Клинтоне.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:10

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