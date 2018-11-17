Моника Левински: Я переодевалась, чтобы Билл Клинтон меня заметил





Моника Левински сообщила журналистам, что прибегала к специальным уловкам, чтобы привлечь внимание американского экс-президента. Она вспоминает, что на лужайке Белого дома организовывали праздник для главы государства. Во время обеденного перерыва стажерка пошла домой и переоделась в зеленый костюм, в котором была при первой встрече с Биллом Клинтоном. Ее расчет оказался верным и бывший президент США обратил на нее внимание. Далее последовали его знаки внимания и подарки. Например, экс-сотрудница Белого дома получила шляпу, потому что главе государства она нравилась в таком образе.На сегодняшний день Моника Левински считает, что совершила глупость. Ее попытки заинтересовать президента были «бессмысленны», так как она просто хотела самоутвердиться и влюбилась в Билла Клинтона.Организовывать встречи с бывшим американским президентом ей помогала Бетти Керри, которая была его секретарем. По словам Моники Левински, от своего возлюбленного она получила еще сборник стихов «Листья травы». Это был презент с сексуальным подтекстом, но для стажерки он остался самой значимой вещью, напоминающей о Клинтоне.