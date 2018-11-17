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Мать Ольги Бузовой из-за Дмитрия Тарасова теперь не любит Эмираты

В последнее время Ольга Бузова зачастила на самые популярные программы телевидения.

Накануне она побывала в гостях у Ивана Урганта, а до этого приходила к Андрею Малахову на его «Прямой эфир».

Мать Ольги Бузовой из-за Дмитрия Тарасова теперь не любит Эмираты

Также в передаче принимала участие ее мама Ирина Александровна, которая рассказала про отношения ее дочери с Дмитрием Тарасовым.

Женщина говорит, что именно из-за этого футболиста она больше не любит Объединённые Арабские Эмираты, потому что несчастный брак Ольги зародился именно в Дубае.

Мать Ольги Бузовой из-за Дмитрия Тарасова теперь не любит Эмираты

«Было предложение сделано в Дубае. С тех пор я терпеть не могу эту страну. Если ты изначально берешь себе в жены и подписываешь брачный контракт, по которому твоя любимая женщина ничего не получит, то как вы думаете? И этот мужчина не на 100 рублей живет», - рассказывает Ирина Александровна.

Также в этом выпуске мама Ольги призналась, что пока не готова к статусу бабушки.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:54

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