Мать Ольги Бузовой из-за Дмитрия Тарасова теперь не любит Эмираты

«Было предложение сделано в Дубае. С тех пор я терпеть не могу эту страну. Если ты изначально берешь себе в жены и подписываешь брачный контракт, по которому твоя любимая женщина ничего не получит, то как вы думаете? И этот мужчина не на 100 рублей живет», - рассказывает Ирина Александровна.





Накануне она побывала в гостях у Ивана Урганта, а до этого приходила к Андрею Малахову на его «Прямой эфир».Также в передаче принимала участие ее мама Ирина Александровна, которая рассказала про отношения ее дочери с Дмитрием Тарасовым.Женщина говорит, что именно из-за этого футболиста она больше не любит Объединённые Арабские Эмираты, потому что несчастный брак Ольги зародился именно в Дубае.Также в этом выпуске мама Ольги призналась, что пока не готова к статусу бабушки.