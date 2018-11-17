Петросян поблагодарил фанатов за поздравления с разводом

"Суд удовлетворил ходатайство, ведь нужно погашать платежи и на что-то жить. Мы представили доказательства: ведомости, что Петросян действительно оплачивает коммунальные услуги, все данные по счетам", - рассказал адвокат артиста.

"Всем подписчикам большое спасибо! Очень рад видеть все ваши сообщения", - радуется исходу процесса Петросян.

На странице юмориста появилось новое жизнерадостное фото, под которым написана благодарность всем подписчикам, которые поддерживали кумира в непростые для него времена. Хотя Петросян ещё в начале бракоразводного процесса не хотел давать ему огласку и афишировать в СМИ очень личную проблему, скандал с супругами-артистами не один месяц был одной из актуальнейших тем в прессе и на ТВ.16 ноября отношения Степаненко и Петросяна наконец официально расторгли, и комику позволили пользоваться денежными средствами на банковском счету. До этого юморист жаловался, что ему даже нечем платить за коммунальные услуги.При этом бывшей семье ещё предстоит поделить всё совместно нажитое имущество, которое оценивается примерно в 1 млрд рублей. Окончание развода Степаненко пока комментировать не спешит.