АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Петросян поблагодарил фанатов за поздравления с разводом

Евгений Петросян поблагодарил в Instagram фанатов за поздравления с разводом. Комик рад, что его банковский счёт разблокирован и судебные тяжбы окончены.
Петросян поблагодарил фанатов за поздравления с разводом

На странице юмориста появилось новое жизнерадостное фото, под которым написана благодарность всем подписчикам, которые поддерживали кумира в непростые для него времена. Хотя Петросян ещё в начале бракоразводного процесса не хотел давать ему огласку и афишировать в СМИ очень личную проблему, скандал с супругами-артистами не один месяц был одной из актуальнейших тем в прессе и на ТВ.

16 ноября отношения Степаненко и Петросяна наконец официально расторгли, и комику позволили пользоваться денежными средствами на банковском счету. До этого юморист жаловался, что ему даже нечем платить за коммунальные услуги.

"Суд удовлетворил ходатайство, ведь нужно погашать платежи и на что-то жить. Мы представили доказательства: ведомости, что Петросян действительно оплачивает коммунальные услуги, все данные по счетам", - рассказал адвокат артиста.

При этом бывшей семье ещё предстоит поделить всё совместно нажитое имущество, которое оценивается примерно в 1 млрд рублей. Окончание развода Степаненко пока комментировать не спешит.

"Всем подписчикам большое спасибо! Очень рад видеть все ваши сообщения", - радуется исходу процесса Петросян.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft разработает бюджетный Xbox One S без
Петросян поблагодарил фанатов за поздравления с
Сторонники плоской Земли назвали трансляции с МКС
Екатерина Рождественская рассказала, как
Мать Ольги Бузовой из-за Дмитрия Тарасова теперь
Алиса Вокс ответила недовольным работой с ней
Том Харди получил орден рыцаря-командора из рук
В Сети появились изображения нового смартфона
На картине XV века конспирологи нашли
Перезапуск сериала "Альф" остановлен из-за
Маленький сын Ксении Собчак уже знает английский
Темы для фирменных смартфонов Samsung станут
В России суд заблокировал сайт Sci-Hub
Певец Эмин Агаларов пошутил, что носит парик
Медики: Реабилитация после сотрясения мозга у
В России начались продажи специальной версии
В США врачи по ошибке вырезали пациентке обе почки
Анита Цой после операции вынуждена воздерживаться
Фантастические твари «взорвали» прокат в России и
В Санкт-Петербурге из больницы украли
Фотограф Аркен Аван после работы с Егором Кридом
Наташа Королева дала советы матерям подростков в
Эксперт Михаил Ремизов считает владение русским
В Якутии на льдине унесло в море восемь оленеводов
Евгения Тарасова после столкновения с партнером
В Сети появились координаты места ядерного взрыва
В Сети опубликовали «самую плохую книгу
Китайский мастер кунг-фу установил рекорд по
Виктор Логинов изменил имидж и превратился в
Привычка навёрстывать сон в выходные может
Просмотреть все новости