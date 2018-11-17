Захарова поделилась «анекдотом» от Bellingcat





Следователи рассказали, что ФСБ помогала Петрову и Боширову, которых называют сотрудниками ГРУ, оформить британскую визу без длительной проверки. Результаты расследования Захарова назвала анекдотом.Представитель МИД отметила, что данным расследованием Bellingcat «вывел себя на чистую воду». По словам Марии Захаровой, в этом случае она даже не знает что веселее — получение визы без проверки или помощь ФСБ Главному разведывательному управлению. По мнению Захаровой, больше смеха вызывает второе высказывание. Она посоветовала сотрудникам Bellingcat дописать, что в это время на «шухере» стояли сотрудники Службы внешней разведки (СВР) на зависть Росгвардии.До этого расследователи сообщили, что Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепиной, а Александр Петров работает военным врачом в ГРУ и является Александром Мишкиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после этого заявил, что Bellingcat использует данные спецслужб, чтобы воздействовать на общественное мнение.