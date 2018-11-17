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Захарова поделилась «анекдотом» от Bellingcat

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась очередным «анекдотом» от британского проекта Bellingcat. Таким образом она охарактеризовала очередное расследование организации по поводу Руслана Боширова и Александра Петрова.
Захарова поделилась «анекдотом» от Bellingcat


Следователи рассказали, что ФСБ помогала Петрову и Боширову, которых называют сотрудниками ГРУ, оформить британскую визу без длительной проверки. Результаты расследования Захарова назвала анекдотом.

Представитель МИД отметила, что данным расследованием Bellingcat «вывел себя на чистую воду». По словам Марии Захаровой, в этом случае она даже не знает что веселее — получение визы без проверки или помощь ФСБ Главному разведывательному управлению. По мнению Захаровой, больше смеха вызывает второе высказывание. Она посоветовала сотрудникам Bellingcat дописать, что в это время на «шухере» стояли сотрудники Службы внешней разведки (СВР) на зависть Росгвардии.

До этого расследователи сообщили, что Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепиной, а Александр Петров работает военным врачом в ГРУ и является Александром Мишкиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после этого заявил, что Bellingcat использует данные спецслужб, чтобы воздействовать на общественное мнение.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:03

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