Том Харди получил орден рыцаря-командора из рук принца Чарльза
Знаменитый английский киноактер Том Харди накануне получил орден рыцаря-командора из рук самого принца Чарльза. Награждение прошло в здании Букингемского дворца.
На официальной страничке королевской семьи Великобритании в Twitter появилась информация о вручении орденов представителям культуры. Зрители заметили, что когда Том Харди подошел, что бы получить свою награду, на его лице не было ни капли волнения. Многие предположили, что причина кроется в дружбе актера с младшим внуком королевы Великобритании принцем Гарри.
В тот день почетных званий были удостоены известный английский и шотландский футболисты Джермейн Дефо и его коллега Кенни Далглиш. Он, к слову, уже является кавалером Ордена Британской империи. Также писатели и другие деятели культуры получили награды за свой вклад.
На официальной страничке королевской семьи Великобритании в Twitter появилась информация о вручении орденов представителям культуры. Зрители заметили, что когда Том Харди подошел, что бы получить свою награду, на его лице не было ни капли волнения. Многие предположили, что причина кроется в дружбе актера с младшим внуком королевы Великобритании принцем Гарри.
В тот день почетных званий были удостоены известный английский и шотландский футболисты Джермейн Дефо и его коллега Кенни Далглиш. Он, к слову, уже является кавалером Ордена Британской империи. Также писатели и другие деятели культуры получили награды за свой вклад.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:43