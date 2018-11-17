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Том Харди получил орден рыцаря-командора из рук принца Чарльза

Знаменитый английский киноактер Том Харди накануне получил орден рыцаря-командора из рук самого принца Чарльза. Награждение прошло в здании Букингемского дворца.
Том Харди получил орден рыцаря-командора из рук принца Чарльза

На официальной страничке королевской семьи Великобритании в Twitter появилась информация о вручении орденов представителям культуры. Зрители заметили, что когда Том Харди подошел, что бы получить свою награду, на его лице не было ни капли волнения. Многие предположили, что причина кроется в дружбе актера с младшим внуком королевы Великобритании принцем Гарри.

В тот день почетных званий были удостоены известный английский и шотландский футболисты Джермейн Дефо и его коллега Кенни Далглиш. Он, к слову, уже является кавалером Ордена Британской империи. Также писатели и другие деятели культуры получили награды за свой вклад.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:43

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