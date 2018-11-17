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Microsoft разработает бюджетный Xbox One S без привода для дисков

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что компания Microsoft разработает бюджетный Xbox One S без привода для дисков. Новое устройство должно выйти на рынок в следующем году.
Microsoft разработает бюджетный Xbox One S без привода для дисков


Эксперты отмечают, что отсутствие дисковода значительно удешевит консоль. Ее цена будет снижена на 100 долларов. Отмечается, что пользователи дисков могут обменять их в Microsoft Store на цифровую версию продукта, чтобы не потерять прогресс в игре.

Кроме приставки без дисковода, разработчики Microsoft выпустят и обновленную модификацию Xbox One с приводом, поскольку много людей предпочитают использовать оффлайновую версию библиотеки. Обе консоли должны появиться в продаже в следующем году, а уже в 2020 будут выпущены абсолютно новые версии как Xbox, так и PlayStation. 



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:16

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