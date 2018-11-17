АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Сторонники плоской Земли назвали трансляции с МКС подделкой

Сторонники плоской Земли убеждены, что трансляции с МКС являются подделкой. Они назвали международную космическую станцию малоэффективным изобретением.

Сторонники плоской Земли назвали трансляции с МКС подделкой


Свои убеждения сторонники плоской Земли отстаивали на ежегодной конференции, на которой собралось около 200 человек. По их словам, у них есть план по разработке нового аппарата, который легко сможет заменить МКС. Ученые, поддерживающие данную теорию, верят в то, что трансляции с международной космической станции являются подделкой.

Сторонники плоской Земли рассказали, что на одной из видеотрансляций они увидели, как на астронавта, который парит в невесомости, упал неизвестный предмет. Не исключен тот факт, что на этот объект воздействовали силы земной гравитации. Поэтому ученые назвали это видео постановочным. По их мнению, наша планета – это плоский блин, который накрыт небесным куполом. При этом, человечество уже более 500 лет держат в неведении и не раскрывают им правды.

Также на конференции было сказано, что американские астронавты никогда не посещали Луну. Такие выводы были сделаны после просмотра роликов со спутника Земли. Сторонники плоской Земли уверяют, что ролик является подделкой операторов, так как на Луне отсутствует атмосфера и флаг не может развеваться, как показано на видео.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft разработает бюджетный Xbox One S без
Петросян поблагодарил фанатов за поздравления с
Сторонники плоской Земли назвали трансляции с МКС
Екатерина Рождественская рассказала, как
Мать Ольги Бузовой из-за Дмитрия Тарасова теперь
Алиса Вокс ответила недовольным работой с ней
Том Харди получил орден рыцаря-командора из рук
В Сети появились изображения нового смартфона
На картине XV века конспирологи нашли
Перезапуск сериала "Альф" остановлен из-за
Маленький сын Ксении Собчак уже знает английский
Темы для фирменных смартфонов Samsung станут
В России суд заблокировал сайт Sci-Hub
Певец Эмин Агаларов пошутил, что носит парик
Медики: Реабилитация после сотрясения мозга у
В России начались продажи специальной версии
В США врачи по ошибке вырезали пациентке обе почки
Анита Цой после операции вынуждена воздерживаться
Фантастические твари «взорвали» прокат в России и
В Санкт-Петербурге из больницы украли
Фотограф Аркен Аван после работы с Егором Кридом
Наташа Королева дала советы матерям подростков в
Эксперт Михаил Ремизов считает владение русским
В Якутии на льдине унесло в море восемь оленеводов
Евгения Тарасова после столкновения с партнером
В Сети появились координаты места ядерного взрыва
В Сети опубликовали «самую плохую книгу
Китайский мастер кунг-фу установил рекорд по
Виктор Логинов изменил имидж и превратился в
Привычка навёрстывать сон в выходные может
Просмотреть все новости