Сторонники плоской Земли назвали трансляции с МКС подделкой





Свои убеждения сторонники плоской Земли отстаивали на ежегодной конференции, на которой собралось около 200 человек. По их словам, у них есть план по разработке нового аппарата, который легко сможет заменить МКС. Ученые, поддерживающие данную теорию, верят в то, что трансляции с международной космической станции являются подделкой.Сторонники плоской Земли рассказали, что на одной из видеотрансляций они увидели, как на астронавта, который парит в невесомости, упал неизвестный предмет. Не исключен тот факт, что на этот объект воздействовали силы земной гравитации. Поэтому ученые назвали это видео постановочным. По их мнению, наша планета – это плоский блин, который накрыт небесным куполом. При этом, человечество уже более 500 лет держат в неведении и не раскрывают им правды.Также на конференции было сказано, что американские астронавты никогда не посещали Луну. Такие выводы были сделаны после просмотра роликов со спутника Земли. Сторонники плоской Земли уверяют, что ролик является подделкой операторов, так как на Луне отсутствует атмосфера и флаг не может развеваться, как показано на видео.