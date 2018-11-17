Маленький сын Ксении Собчак уже знает английский и будет учить китайский язык

«Да, он уже говорит на английском языке предложениями из пяти-шести слов. Через пару лет я хочу взять китайский», - похвасталась Ксения Регине Тодоренко.





Ведущей Регине Тодоренко светская львица рассказала о своем первенце Платоне.Надо отметить, что Ксения стала настоящей «сумасшедшей» мамой. Как известно, такие мамочки, как правило, считают своего отпрыска гениальным.Разумеется, при возможности Собчак, она старается дать своему ребёнку все самое лучшее и очень заботится о развитии сына. Жена актера Максима Виторгана рассказывает, что ребёнок уже произносит английские слова, а также скоро начнет учить и китайский язык.