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Маленький сын Ксении Собчак уже знает английский и будет учить китайский язык

Журналист и общественный деятель Ксения Собчак была гостьей в новом выпуске «Пятница с Региной».

Ведущей Регине Тодоренко светская львица рассказала о своем первенце Платоне.

Маленький сын Ксении Собчак уже знает английский и будет учить китайский язык

Надо отметить, что Ксения стала настоящей «сумасшедшей» мамой. Как известно, такие мамочки, как правило, считают своего отпрыска гениальным.

Разумеется, при возможности Собчак, она старается дать своему ребёнку все самое лучшее и очень заботится о развитии сына. Жена актера Максима Виторгана рассказывает, что ребёнок уже произносит английские слова, а также скоро начнет учить и китайский язык.

Маленький сын Ксении Собчак уже знает английский и будет учить китайский язык

«Да, он уже говорит на английском языке предложениями из пяти-шести слов. Через пару лет я хочу взять китайский», - похвасталась Ксения Регине Тодоренко.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:10

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