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На картине XV века конспирологи нашли свидетельства появления НЛО и Нибиру в эпоху Ренессанса

На картине XV века конспирологи нашли свидетельства появления в эпоху Ренессанса НЛО и Нибиру. "Летающие тарелки" изображены на полотнах с Иисусом Христом и Девой Марией.
На картине XV века конспирологи нашли свидетельства появления НЛО и Нибиру в эпоху Ренессанса

Внимание уфологов привлекла картина "Мадонна с младенцем Иисусом и Святым Джованнино", появившаяся во Флоренции в XV веке. Авторство полотна не установлено, поскольку сразу несколько мастеров того времени писали в схожем стиле. Считается, что холст принадлежит Доменико Гирландайо либо его земляку Якопо дель Селлайо.

В настоящий момент картина выставлена в Палаццо Веккьо, в зале Геркулеса. Особый интерес она представляет тем, что НЛО находится на заднем плане от Марии и младенцев.
На картине XV века конспирологи нашли свидетельства появления НЛО и Нибиру в эпоху Ренессанса

Так, в небе можно видеть сразу несколько пятен, происхождение которых неизвестно. В светлом фоне уфологи видят летающее существо со щупальцами, а в тёмном - дискообразный корабль пришельцев. Отметим, что второе, вероятно, появилось на холсте не зря, ведь рядом с ним изображён мужчина, с интересом наблюдающий за полётом НЛО.

Сторонники теорий заговора полагают, что в Эпоху Возрождения люди уже контактировали с внеземными расами. Существо со щупальцами уфологи относят к монстрам с планеты Нибиру.
На картине XV века конспирологи нашли свидетельства появления НЛО и Нибиру в эпоху Ренессанса

Также "летающие тарелки" можно видеть на стене грузинского собора XI века. Два космических корабля парят в небе возле повешенного на кресте Иисуса Христа.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:27

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