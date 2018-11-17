Перезапуск сериала "Альф" остановлен из-за нехватки средств





В конце лета на просторах Сети интернет появилась информация о возобновлении персонажа инопланетного существа по имени Альф. По сценарию он каждую серию придумывал коварный план, как съесть кота семьи, в которой он проживает. Однако американский журнал The Hollywood Reporter провел социальный опрос, и выяснил, что большую часть американских зрителей подобная идея не заинтересовала. А финансировать проект ради нескольких поклонников ситкома никто не будет.Сериал просуществовал 4 сезона (с 1986 по 1990 год). За это время он собрал миллионы поклонников, а сам персонаж стал культом того времени.