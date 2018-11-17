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Темы для фирменных смартфонов Samsung станут платными

Темы для фирменных современных смартфонов Samsung теперь станут платными. Представители компании рассказали про поправки, которые внесли в политику популярного магазина Galaxy Apps.

Темы для фирменных смартфонов Samsung станут платными


В данном случае любая понравившаяся тема является доступной для двухнедельного тестирования. Чтобы продолжить использовать выбранную тему, её придется купить. На пробное применение пока не установили ограничение. Отказ от бесплатных тем в данном случае должен мотивировать авторов создавать качественный интерфейс, а также своевременно выпускать обновления.

Данные поправки начнут работать после запланированного на январь 2019 года релиза графической оболочки последней версии. Пользователи в свою очередь недовольны, что вскоре им придется платить за установку уникального интерфейса.

Недавно стало известно, что в России начались реализации новых игровых мониторов от развивающейся компании Acer, которые принадлежат к классу AOPEN HC1.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07

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