Темы для фирменных смартфонов Samsung станут платными
Темы для фирменных современных смартфонов Samsung теперь станут платными. Представители компании рассказали про поправки, которые внесли в политику популярного магазина Galaxy Apps.
В данном случае любая понравившаяся тема является доступной для двухнедельного тестирования. Чтобы продолжить использовать выбранную тему, её придется купить. На пробное применение пока не установили ограничение. Отказ от бесплатных тем в данном случае должен мотивировать авторов создавать качественный интерфейс, а также своевременно выпускать обновления.
Данные поправки начнут работать после запланированного на январь 2019 года релиза графической оболочки последней версии. Пользователи в свою очередь недовольны, что вскоре им придется платить за установку уникального интерфейса.
Недавно стало известно, что в России начались реализации новых игровых мониторов от развивающейся компании Acer, которые принадлежат к классу AOPEN HC1.
В данном случае любая понравившаяся тема является доступной для двухнедельного тестирования. Чтобы продолжить использовать выбранную тему, её придется купить. На пробное применение пока не установили ограничение. Отказ от бесплатных тем в данном случае должен мотивировать авторов создавать качественный интерфейс, а также своевременно выпускать обновления.
Данные поправки начнут работать после запланированного на январь 2019 года релиза графической оболочки последней версии. Пользователи в свою очередь недовольны, что вскоре им придется платить за установку уникального интерфейса.
Недавно стало известно, что в России начались реализации новых игровых мониторов от развивающейся компании Acer, которые принадлежат к классу AOPEN HC1.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07