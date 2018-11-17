В США врачи по ошибке вырезали пациентке обе почки

"Страшно, ведь когда попадаешь в больницу, у тебя нет выбора. У меня есть ощущение, что они определённо должны мне почку", - говорит пострадавшая.





73-летняя американка оказалась под угрозой смерти, поскольку врачи, заподозрившие рак, лишили её сразу двух почек. В марте после обследования в органах женщины обнаружились подозрения на опухоли, которые доктора посчитали признаком онкологии. Спустя два месяца пациентке назначили операцию, во время которой почки вырезали.При этом биопсия, сделанная задолго до хирургического вмешательства, показала, что образования доброкачественны. Повторное обследование органов также не выявило опухолей, однако вернуть пенсионерке её собственные почки больше невозможно.Чтобы выжить, американка нуждается в трансплантации по крайней мере одного органа, однако зачастую в США ожидание пересадки у больных затягивается на 7 лет. Женщина признаётся, что чувствует себя беспомощной, ведь она верила всем словам врачей, когда ложилась в клинику.